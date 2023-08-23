Михаил Котюков поручил массово сократить чиновников в Красноярском крае

Фото: Михаил Котюков

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков поручил до конца года сократить аппарат госслужащих в регионе. О соответствующем распоряжении официально сообщили в пресс-службе краевого правительства. Согласно указу Котюкова, до конца года в регионе должно стать на 5% меньше чиновников.

– В целях совершенствования структуры исполнительных органов и оптимизации расходов на государственное управление, поручить Администрации подготовить предложения по оптимизации структуры и сокращению в текущем году не менее чем на 5% численности государственных гражданских служащих в исполнительных органах Красноярского края, Администрации Губернатора Красноярского края и аппарате Правительства Красноярского края, – говорится в тексте документа.

Примечательно, что формулировка «не менее 5%» подразумевает, что сокращения могут быть и более масштабными. Отметим, что по последним данным Росстата за 2021 год, численность госслужащих в соответствующих органах в совокупности составляет чуть меньше 20 тысяч человек. Следовательно, увольнения коснутся примерно тысячи чиновников.