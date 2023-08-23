В Красноярском крае нашли пропавшего рыбака, который исчез два дня назад

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае нашли пропавшего рыбака, который исчез в Кежемском районе. Мужчина еще в понедельник отправился порыбачить из села Недокура на Богучанское водохранилище. После этого появилось сообщение, что 54-летний рыбак, предположительно, утонул.

Спасатели выехали искать тело рыбака, однако на удивление сотрудников, спустя два дня они нашли живого и здорового мужчину. Оповестить родных он не мог, поскольку вышел на рыбалку без телефона.

– Сегодня стало известно, что гражданин жив, в медицинской помощи не нуждается. Предупреждайте своих родных, куда вы направляетесь и когда вернетесь, а также созванивайтесь с близкими людьми! – добавили в МЧС.