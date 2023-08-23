В Красноярске отремонтируют кровлю у четырех детских садов

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске проведут капитальный ремонт кровли сразу в четырех детских садах уже осенью этого года. Как сообщают в мэрии, работы будут завершены к концу ноября.
Такая возможность появилась у города благодаря экономии средств в ходе проведения конкурсных процедур. Из бюджета на ремонт выделено 38 рублей.
Список детских садов, в которых будут ремонтировать крышу:
- Детский сад №235 (Октябрьский район).
- Детский сада №111 (Советский район).
- Детский сад № №40 (Свердловский район).
- Детский сад №286 (Свердловский район).