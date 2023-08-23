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НовостиОбщество23 августа 2023 10:25

В Красноярске отремонтируют кровлю у четырех детских садов

Работы завершат к концу ноября
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске проведут капитальный ремонт кровли сразу в четырех детских садах уже осенью этого года. Как сообщают в мэрии, работы будут завершены к концу ноября.

Такая возможность появилась у города благодаря экономии средств в ходе проведения конкурсных процедур. Из бюджета на ремонт выделено 38 рублей.

Список детских садов, в которых будут ремонтировать крышу:

- Детский сад №235 (Октябрьский район).

- Детский сада №111 (Советский район).

- Детский сад № №40 (Свердловский район).

- Детский сад №286 (Свердловский район).