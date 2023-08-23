В Красноярске 24 августа пройдет горячая линия для семей участников СВО

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 24 августа пройдет горячая линия по поддержке семей участников СВО. Как сообщают в администрации, звонки будут принимать с 14 до 18 часов.

Консультировать будут сотрудники городского управления образования и молодежного центра «Доброе дело». Если же будет необходимо, то всю информацию передадут профильному специалисту в другие ведомства.

Звонящим необходимо быть готовыми оставить ФИО, контактные данные и адрес. Обозначить проблему или задать вопрос можно по телефону 226-13-13.