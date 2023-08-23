В Красноярске ищут четырёх подозреваемых в похищении бизнесмена

Фото: МВД по краю

Бизнесмена из Красноярска пытались похитить группа из четырех мужчин. Мужчину силой затолкали в иномарку и увезли в гараж. Чудовищная история произошла ещё летом 2017 года, но найти подозреваемых не удалось даже спустя 6 лет.

Мужчину вечером схватили на улице Алексеева. Нападавшие были в масках. Они накинули на голову бизнесмена мешок, а когда привезли в гараж, начали угрожать. Бандиты требовали, чтобы он переписал на них имущество. Также они вытащили из кармана у мужчины дорогой телефон и 170 тысяч рублей.

И этого оказалось мало. Злоумышленники требовали от предпринимателя ещё 10 миллионов рублей. Он даже согласился отдать бандитам такую сумму, но не сразу, а через несколько дней. После этого мужчину увезли в Ленинский район Красноярска и отпустили.

Сейчас в полиции просят горожан помочь в расследовании дела. Если вы что-либо знаете об этой истории, звоните правоохранителям. Номера телефонов: 8-923-291-20-07 или 8-912-265-26-82. В полиции заверяют, что гарантируют анонимность.

Один из подозреваемых. Фото: МВД по краю

Особые приметы подозреваемых, автомобиля и гаража также известны.

Приметы разыскиваемых: четверо мужчин, возраст от 30 до 45 лет, крепкое и спортивное телосложение, двое ростом около 185 сантиметров, ещё один – около 175 сантиметров.

Приметы автомобиля: Toyota Camry 2011-2014 года выпуска, в кузове «XV50», черный цвет, стекла автомобиля тонированы, диски со штатным литьем серебристого цвета.

Приметы гаража: небольшой, на один автомобиль. Двухстворчатые металлические ворота с калиткой в правой створке. На расстоянии около 500 метров напротив гаража находилось заброшенное здание высотой около девяти этажей. Между гаражом и зданием был овраг.