На красноярском комбинате «Волна» подвели производственные итоги полугодия

Фото: предоставлено компанией

Производственные показатели комбината впечатляющие: за первую половину 2023 года на 49% вырос объем производства фасадных плит «Виколор» и сайдинга – предприятие выпустило 646 тыс. квадратных метров стройматериалов. Рост связан с развитием продаж фасадной продукции на территории России, увеличением присутствия компании в регионах и сотрудничеством с крупными девелоперами страны.

В ассортименте– более 40 наименований продукции: кровельные листы, шифер, плоские прессованные и непрессованные листы различной толщины,трубы напорные и безнапорные разного диаметра, кровельный материал «Волнаколор» и фасадные плиты «Виколор» с несколькими видами покрытий, фиброцементный сайдинг «Берген» для малоэтажного строительства. За полгода предприятие реализовало более 3,3 млн квадратных метров хризотилцементных изделий, большая часть продукции – в пределах России.

Фото: предоставлено компанией

Так, крупные партии фасадных материалов поставляются на строительство школы для детей с ограниченными возможностями в Улан-Удэ,детского сада в Чите, здания Арбитражного суда Хабаровска, на строительство жилых домов и комплексов в Москве и Ангарске, в Невельске и Горно-Алтайске. Большая партия плоских листов направлена в Новокузнецк для строительства спортивного манежа. Также комбинат продолжает отгружать стройматериалы собственного производства в рамках региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края, Омской, Кемеровской и Иркутской областей, республик Хакасия и Бурятия.

- Комбинат работает не только с крупными строительными компаниями, госструктурами, агрокомплексами, участниками программы капитального ремонта многоквартирных домов, но и с частными клиентами. Мы делаем все, чтобы обеспечить потребителей качественной продукцией по доступной цене,– подчеркнул управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Владимир Геберлейн.

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