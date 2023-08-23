В Красноярском крае эковолонтеры собрали тонну мусора на берегах Маны

Всего эко-активистам удалось собрать 81 мешок отходов общим объемом в 1013 килограммов. Фото организаторов акции

В прошедшие выходные, 19 августа, на берегах Маны состоялась ежегодная эковолонтерская акция 360. Идея мероприятия - популяризация экологического подхода к жизни и сохранение водных объектов.

На уборку берегов реки - кстати, излюбленного места отдыха красноярцев и гостей края - вышли 110 волонтеров и местных жителей. С приветственными словами в адрес участников акции обратились директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза и заместитель главы города Дивногорск Александр Середа.

Участники акции сортировали отходы прямо на месте, разделяя пластик, стекло, металл, опасные отходы и тот мусор, который уже не подлежит переработке. Процесс сопровождался экологическими активностями. Кульминацией мероприятия стало взвешивание собранного мусора. Всего эко-активистам удалось собрать 81 мешок отходов общим объемом в 1013 килограммов, из которых – 163 килограмма металла, 432 килограмма стекла, 98 килограммов пластика и 320 килограмм обычного мусора. На месте установили табличку с призывом не мусорить!

Берега Маны - излюбленное место отдыха красноярцев и гостей края. И мусора здесь, к сожалению, хватает. Фото организаторов акции

Собранные отходы будут еще раз досортированы Дивногорским заводом полимерных изделий. Пластик переработают прямо на заводе, металл и стекло сдадут в переработку другим предприятиям, общий мусор отправят в рециклинговую компанию.

- С каждым годом экоакция привлекает все больше активистов, которым небезразлична защита окружающей среды. В очередной раз мы общими усилиями собрали тонну мусора всего за один день. Я уверен, что все присутствующие сделают соответствующие выводы и не позволят себе оставить здесь даже пластиковый стаканчик, - подчеркнул директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

КОНКРЕТНО

За 12 лет существования проекта к движению присоединилось более 150 тыс. волонтеров, сотни организаций и десятки муниципалитетов. Всего было собрано 4 602 тонны мусора. В настоящее время, помимо ежегодных масштабных уборок, волонтеры «360» занимаются строительством экотроп, высаживанием деревьев, благоустройством туристической инфраструктуры и оказанием помощи особо охраняемым природным территориям.