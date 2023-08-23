Красноярцам предлагают десятки вакансий на предприятии алюминиевой отрасли

Фото: ООО "ЛПЗ "Сегал"

Ведущее отечественное металлургическое предприятие, производящее алюминиевый профиль для строительного комплекса и других отраслей промышленности, - Литейно-прессовый завод «Сегал» объявило набор сотрудников по различным направлениям.

- На сегодняшний день мы можем предложить соискателям вакансии, где можно себя реализовать. Организуем обучение и предлагаем возможности для развития в профессии. Главное - желание научиться чему-то новому, - отметили в управлении по персоналу предприятия.

Со своей стороны, работодатель предлагает официальное трудоустройство в успешной и интенсивно развивающейся компании, более 20 лет занимающей лидирующие позиции в области производства алюминиевых сплавов, профилей и строительных конструкций. А также полный социальный пакет, доставку служебным транспортом, поддержку высокопрофессиональной команды единомышленников, самореализацию в интересной деятельности и большие возможности для карьерного роста.

Фото: ООО "ЛПЗ "Сегал"

Каких специалистов ждут на заводе:

- конструкторов, технологов, программистов,

- инженеров – химиков,

- комплектовщиков изделий,

- прессовщиков на гидропрессах,

- укладчиков – упаковщиков,

- стропальщиков, завальцовщиков,

- операторов покраски,

- слесарей-ремонтников,

- кладовщиков, контролеров, уборщиков помещений.

Контакты: Красноярск, ул. Пограничников, 15 А, тел. 274-90-02.

Реклама. ООО "ЛПЗ "Сегал" LjN8KDk7D