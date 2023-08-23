Фото: МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»
В Красноярске появится еще одна площадка для выгула собак. Фотографии появилась в тг-канале МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».
Площадка расположена на улице Сергея Лазо, 20 (за автостоянкой на месте бывшего пустыря).
Фото: МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»
Территория обнесена сетчатым ограждением, имеются тренажеры для домашних питомцев, а для их хозяев установили лавочки и урны.
Фото: МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»
Сейчас все закрыто на ключ, так как идет приемка. Площадку обещают открыть в ближайшее время.
- Местные жители не остались в стороне и принимали активное участие в благоустройстве площадки. Благодаря их советам удалось выбрать самое удачное расположение малых архитектурных форм, — отмечают специалисты.