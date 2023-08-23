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НовостиОбщество23 августа 2023 7:47

В Красноярске горячую воду вернули досрочно еще нескольким улицам

По факту отключение длилось около 2-3 дня
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске обновили список домов, куда вернули горячую воду досрочно после проведения гидравлических испытаний. Посмотреть можно здесь. Как сообщают в СГК, по факту отключения на этих улицах длились всего 2-3 дня.

Сейчас проводится проверка теплосетей по контуру красноярской ТЭЦ-2. Длится она с 17 августа, завершится – 26.

Для того, чтобы в дом вернули воду досрочно необходимо, чтобы были завершены и успешно пройдено испытания на теплосетях. Либо (и) есть возможность запитать этот участок от резервного теплоисточника (ТЭЦ-1 или ТЭЦ-3).