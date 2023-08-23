В Красноярске автобусы маршрута №2 больше не будут заезжать на Марковского

Схема: дептранс Красноярска

В Красноярске автобусы маршрута №2 больше не будут заезжать на улицу Марковского. Об этом сообщает администрация города в социальных сетях.

Автобусы этого маршрута продолжат двигаться по схеме Сурикова – Ленина. В дептрансе заявили, что решение было принято после анализа пассажиропотока двух остановок в центре города.

Теперь на остановке «ул. Марковского» будут действовать 6 маршрутов. Они вернутся к своим схемам движения после завершения ремонтных работ.

- Теперь с театра оперы и балета до стадиона «Локомотив» можно добраться в часы пик на 10 минут быстрее, — отметили специалисты.