На юге Красноярского края в фотоловушку попало семейство каменных куниц

Фото: фотоловушка

В Саяно-Шушенском заповеднике заметили семейство каменных куниц. Этих юрких зверьков на юге Красноярского края встречают редко. Они ведут ночной образ жизни.

— Присутствие вида на территории заповедника подтверждено в 2009 году, опять же при помощи фотоловушки. Большинство фотографий и видеоматериалов получены именно в ночное время, что обусловлено особенностями образа жизни, — рассказали в научном отделе Объединённой дирекции Саяно-Шушенского заповедника.

В тёмное время суток куницы охотятся и пополняют запасы еды на зиму. Они ловят мелких птиц, лягушек и насекомых. Летом животные не против и ягодой полакомиться.

Днём куницы прячутся в норах. Причём, сами себе они убежища не делают. Предпочитают залезать туда, где другие звери уже выкопали норку. Также куницы любят проводить световой день в скальных расщелинах.

Каменные куницы – это животные одиночки. И для специалистов заповедника большая удача, что сейчас в объектив фотоловушки попали сразу два зверька. Это значит, что у них идёт брачный период.