Красноярская сеть заправок может заплатить миллион рублей за пряники с Лунтиком

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская сеть заправок может заплатить миллион рублей за пряники с персонажами популярных мультфильмов. Компания Carte Blanche Greetings Limited, «Ноль Плюс Медиа» и анимационная студия «Мельница» обратились в арбитражный суд Красноярского края с исками к «Красноярскнефтепродукту». Они требуют компенсации за продажу кондитерских изделий с изображением Лунтика, медвежонка Tatty Teddy, Кузи, Лео, Тига и других нарисованных героев.

Истцы указывают, что в торговых точках ответчика продавался контрафактный товар. Они содержали изображения из анимационных сериалов, исключительные права на которые принадлежат истцам. Краевая компания использовала их без разрешения.

Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен судом в течение 5 рабочих дней.

- По мнению истцов, наличие в розничных магазинах контрафактных товаров по демпинговым ценам ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов и невозможности поиска правообладателем новых партнеров; потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, поскольку данная продукция произведена не правообладателем, не лицензиатами правообладателя и введена в гражданский оборот неправомерно, а сам правообладатель теряет прибыль, — сообщает тг-канал арбитражного суда Красноярского края.