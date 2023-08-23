В Хакасии за полгода нашли девять фальшивых купюр

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В Хакасии за первые шесть месяцев 2023 года нашли девять поддельных купюр. Об этом сообщили в местном отделении Банка России. Специалисты отметили, чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 5 тысяч рублей. В этом году обнаружено пять подобных подделок.

Ещё одна популярная у фальшивомонетчиков банкнота – 500 рублей. В Хакасии за полгода нашли четыре поддельных купюры. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, тогда в республике не было таких фальшивок. А вот липовые пятитысячные специалисты находили. За полгода в 2022 в Хакасии выявили четыре поддельных банкноты. На одну меньше, чем сейчас.

Самый надежный способ проверить подлинность купюры – это отнести её в банк. Специалисты проверят банкноту бесплатно. Но распознать фальшивку можно и самостоятельно.

— В водяных знаках должны быть отчётливо видны темные и светлые участки по сравнению с общим фоном бумаги и плавные переходы между ними. Защитная нить с голографическим покрытием внедрена в бумагу. А микроперфорация не должна прощупываться и быть шероховатой. Если банкнота, оказавшаяся у вас в руках, вызывает сомнение, ни в коем случае нельзя пытаться ей рассчитаться, — отметил Андрей Шалгинов, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России в Хакасии.