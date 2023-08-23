В шахтерских городах Красноярского края стартуют мероприятия, посвященные профессиональному празднику

Красноярские шахтеры готовятся к профессиональному празднику. Фото предоставлено компанией

В городах Красноярского края, где работают угольные предприятия, стартуют праздничные мероприятия ко Дню шахтера. В течение недели в Бородино, Назарово, Шарыпово и Красноярске пройдет около тридцати праздничных событий: чествование ветеранов отрасли, лидеров производственной трудовой вахты, награждение победителей конкурсов «Лучший по профессии», творческих и спортивных состязаний. Напомним, День шахтера отмечается в России в последнее воскресенье августа, в этом году он приходится на 27 августа.

- Красноярские предприятия второй год празднуют День шахтера с особым настроением, - говорит генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. – Отрасль показывает хорошие результаты. Продукция востребована, поэтому и в ближайшие месяцы мы будем трудиться так же динамично. К тому же впереди – отопительный сезон, а значит, новые задачи и большая ответственность.

По сложившейся традиции, первыми принимают поздравления ветераны. В Назарово особенным мероприятием станет презентация книги «Дмитрий Абрамов: жизнь и судьба». По инициативе компании группа издателей вместе с коллективом Музейно-выставочного центра, Назаровского разреза восстановили биографию участника Великой Отечественной войны, полного кавалера знака «Шахтерская слава», Заслуженного шахтера РФ, Почетного жителя города, директора Назаровского разреза в 1971-1984 годах Дмитрия Абрамова. Участие в презентации примет сам герой книги, которому осенью текущего года исполнится 99 лет.

Следующими эстафету праздника подхватят победители и призеры трудовой производственной вахты, конкурсов профессионального мастерства. Передовиков будут чествовать не только на предприятиях, но и на городских праздниках. Масштабным мероприятием станет торжественное собрание в Красноярске – здесь будут вручать благодарственные письма Минэнерго РФ, врио Губернатора и Правительства Красноярского края, корпоративные награды. В шахтерских городах края празднования пройдут в общегородском масштабе – жителей ожидают локации для всех возрастов, концертная программа с выступлением коллективов из Красноярска, молодежная дискотека и фейерверк.