Предприниматель перекрыл доступ к озеру в Курагинском районе Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

Красноярская прокуратура проводит проверку информации об ограничении доступа к озеру в Курагинском районе. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в ведомстве.

Сейчас установлено, что еще в 2005 году местная администрация сдала в аренду более 1 тыс. кв.м. земли в урочище Красный дар. Этот участок был передан жителю Москвы на 25 лет для рекреационной деятельности. Однако уже в 2010 году он сдал его в пользование жителю Хакасии. На территории находится озеро Красный дар, которое имеет поверхностную связь с другим водным объектом — рекой Черештык.

Фото: прокуратура Красноярского края

Теперь на подъездах к водоему установлены предупреждающие знаки. На них указано, что частная территория охраняется собаками, ведется видеонаблюдение.

Фото: прокуратура Красноярского края

- В ходе проверки будет дана оценка законности установленных ограничений доступа к водоёму, а также обоснованности формирования и передачи с ним в аренду земельного участка. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — рассказали в краевой прокуратуре.