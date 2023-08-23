В Красноярске заключительные выходные «ЯРких БЕРЕГОВ» пройдут на пяти набережных

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске заключительные выходные «ЯРких БЕРЕГОВ» пройдут сразу на пяти набережных города. Об этом сообщает мэрия.

Масштабный летний проект закроется уже 26-27 августа. Жителей краевой столицы приглашают провести эти дни у воды. Список площадок следующий:

- Центральная набережная;

- Ярыгинская набережная;

- набережная им. Х.М. Совмена в Ленинском районе;

- набережная за сквером Энтузиастов в Кировском районе;

- «Зеленый берег» в Советском районе

Главным событием станет фестиваль инженерно-технического творчества «Рободружба – Красноярск - 2023», который пройдет в течении двух дней на Центральной набережной с 12:00 до 22:00. Школьники из 14 регионов страны продемонстрируют своих роботов.

Площадки на Ярыгинской набережной также будут работать все выходные, а остальные пространства ждут своих гостей в воскресенье, 27 августа.