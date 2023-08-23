В Красноярске завели дело после конфликта между двумя компаниями в баре

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские завели уголовное дело после массовой драки в баре Biergarten на Стасовой. Как сообщают в МВД, после столкновения двух отдыхающих компаний пострадали 4 человека.

Все произошло в эти выходные. По версии одного из очевидцев, одна компания мирно проводила вечер, когда в заведение пришла вторая компания. Мужчины вели себя агрессивно, нарывались на конфликт. Первая компания сделала им замечание, что вторая восприняла как оскорбление. Завязалась драка.

Но это только одна сторона конфликта. Могло ли быть так или иначе? Вполне. Как все произошло на самом деле – выясняет полиция.

Дело заведено по статье «Побои». Санкция, грозящая виновникам драки – до двух лет лишения свободы.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просьба сообщить в отдел полиции №2 МУ МВД России «Красноярское» по телефону (391)2-490-148 или 02/102, - сообщили в полиции.