Переходил пути в наушниках: в Красноярском крае поезд сбил 29-летнего мужчину

Фото: Мария ЛЕНЦ

22 августа в Красноярском крае поезд сбил 29-летнего мужчину. Об этом рассказали в транспортной полиции Сибири.

В дежурную часть линейного отдела поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Бошняково поездом сбит житель Канского района. Мужчина переходил пути в наушниках. Его пытались окликнуть другие люди, которые ожидали электричку, но пешеход их сигналы не услышал.

Мужчина получил травмы. Других подробностей о состоянии его здоровья не приводится.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.