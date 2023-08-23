В Красноярске при пожаре в многоэтажке спасли 151 человека

Сотрудники МВД охраняли общественный порядок во время тушения Фото: МВД

В ночь на 23 августа в одной из красноярских пятиэтажек на Бакинских Комиссаров произошел пожар. Как сообщили в МЧС, загорелась квартира на первом этаже.

Сообщение о ЧП поступило в 03:07 ночи. На место выехали 49 человек личного состава и 16 единиц техники. Огонь захватил около 18 квадратных метров.

По лестничным пролетам, ручными и автолестницами был спасен 151 человек, из них 30 – дети. К счастью, погибших нет – пострадал 1 жилец многоквартирного дома.

Локализовали горение в 04:30, а полностью справились с пожаром специалисты в 06:32.

Причина пожара пока еще неизвестна – сейчас ведомства выясняют, из-за чего случилось ЧП.

На месте охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд пожарной техники осуществляли сотрудники МВД.