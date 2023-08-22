Косуля позировала для фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

Специалисты Саяно-Шушенского заповедника смогли снять сибирскую косулю. Вернее, животное само подошло попозировать к лесной фотоловушке. Едва ли косуля сделала это специально, но отснятые кадры получились эффектными.

– Косуля – воплощение грации и изящества среди копытных. Это животное часто можно встретить по берегам водохранилища во время водопоя, на солонцах и открытых склонах. Косуля позволяет понаблюдать за собой, при этом с интересом рассматривая сотрудников Объединенной дирекции и гостей территории, – рассказали в дирекции заповедника.

Специалисты отметили, что рога у косуль растут только у самцов. Сейчас у животных начался период гона, поэтому они стали они максимально активны и часто попадают в объектив.