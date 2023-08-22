Красноярский край вошел в число самых «ипотечных» регионов России

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В этих регионах – самая высокая доля заемщиков от общего числа клиентов банка.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Новосибирской области, лидирующих в рейтинге, доля ипотечных заемщиков вдвое превышает среднюю по стране, составляя 14,2%. В Красноярском крае (11,7%), Республике Татарстан и Приморском крае (по 10,5%) этот показатель «обгоняет» общероссийский уровень примерно в 1,5 раза. В Москве и Санкт-Петербурге, по данным банка, доля ипотечных заемщиков от общего числа клиентов, находятся на уровне средних по стране, и составляет около 7-8%.

«Ипотека в нашей стране развивается стремительными темпами, и объем портфеля жилищных кредитов уже приближается к обычным потребительским. При этом ошибочно считать, что «ипотеку платит каждый второй россиянин», этот сегмент еще имеет значительный потенциал для роста. Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил в лучшем случае каждый 10-й клиент, ведь это серьезные кредитные обязательства на длительный срок», – комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По словам эксперта, ипотечный рейтинг показывает, что Москва и СПб лидерами рейтинга в пересчете на всю клиентскую базу не являются, даже несмотря на бурный рост строительного сектора двух столиц.

«Самые активные заемщики живут в региональных мегаполисах. Местные застройщики активно осваивают рынок, горожане улучшают свое финансовое состояние и направляют доходы на покупку новых квартир. В небольших республиках и регионах, где развитие стройки идет не такими большими темпами, ожидаемо ниже и доля заемщиков, оформляющих ипотеку», - добавил он.