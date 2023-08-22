Благодаря программе «Мир без слез» детские больницы Красноярска и Кызыла приобрели новое оборудование

Республиканская детская больница получила комплекс сурдологического и офтальмологического оборудования, которое позволит врачам выявлять и лечить болезни слуха и зрения у детей и подростков

Республиканская детская больница ежегодно принимает в стационар 5300 пациентов, до 120 000 детей и подростков получают здесь амбулаторное лечение. «Мы делаем все, чтобы оказывать нашим маленьким пациентам качественную медицинскую помощь по всем направлениям и важнейшую роль в достижении этой цели, конечно, играет наличие необходимого медицинского оборудования», - сказал Максим Ооржак, главный врач Республиканской детской больницы.

В июле благотворительная акция программы прошла в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, который был оснащен оборудованием для реанимации для оказания качественной помощи детям в критических состояниях, с пороками развития и онкологическими заболеваниями.

Благотворительная программа «Мир без слез» – собственный благотворительный проект банка. За 20 лет его существования более 190 больниц в 79 субъектах Российской Федерации получили необходимое оснащение. С каждым годом к программе присоединяются новые регионы, одним из которых стала Республика Тыва.

Максим Ооржак и Наталья Табаринцева

«Мы адресно помогаем различным медучреждениям и рады, что в юбилейный год программы проводим акцию в Республике Тыва – территории, на которой развиваем сотрудничество по различным направлениям. Важно, что проект ориентирован на то, чтобы больницы самостоятельно выбрали необходимое оборудование», - прокомментировала Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.

Фото: организаторы программы