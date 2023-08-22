В Красноярске открылся пункт регистрации машин на Маерчака

Фото: МВД по Красноярскому краю

22 августа в Красноярске открылся пункт регистрации машин на улице Маерчака. Об этом рассказали в краевом МВД.

На пункте работает 4 окна, а к обеду было оформлено 70 транспортных средств. График работы следующий:

- со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- суббота с 9:00 до 17:00.

Адрес пункта: Маерчака, 53Г. Звонки принимаются по телефону: 268-02-26.

- Прием граждан осуществляется в порядке «живой» очереди, а также по предварительной записи через портал Госуслуг, в котором есть возможность самостоятельно выбрать удобные дату и время визита, — напомнили полицейские.