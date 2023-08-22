О качестве атмосферного воздуха в Красноярске рассказали в министерстве экологии Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерстве экологии региона рассказали о качестве атмосферного воздуха в краевом центре за неделю с 14 по 20 августа. За этот период на телефон горячей линии ведомства поступило 40 звонков от жителей. Передвижная эколаборатория сделала 63 пробы. И вот результат: превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха не зафиксировано. Что, в общем, объясняется ветром и осадками.

Однако на автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по показателям: сероводород, бенз(а)пирен, гидрохлорид, гидрофторид и формальдегид. Всего краевой наблюдательной сетью, в которую входят пятнадцать автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произведено около 56 тысяч отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,07% от общего числа отобранных проб.