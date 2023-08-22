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НовостиПроисшествия22 августа 2023 7:52

В Хакасии 17-летний работник автомойки угнал автомобиль клиента

В Абакане подрабатывающий на автомойке студент угнал автомобиль Hyundai IX 35 клиента
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

21 августа в Абакане 17-летний работник автомойки угнал автомобиль клиента. Об этом сообщает МВД по Республике Хакасия.

Вечером в правоохранительные органы поступила информация от очевидцев о том, что по улицам города разъезжает автомобиль, за рулем которого, возможно, находится несовершеннолетний водитель.

На улице Авиаторов госавтоинспекторами был остановлен Hyundai IX 35. Управлял им студент техникума, который подрабатывает на автомойке. Выяснилось, что он решил покататься на автомобиле клиента, который отдал свой кроссовер в химчистку.

Теперь юному гонщику грозит до 5 лет тюрьмы.