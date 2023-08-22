В капюшоне – колбаса, в кармане – «синтетика»: пара сожителей из Шарыпова пойдет под суд за наркоторговлю и кражи из магазинов

Фото: МВД по Красноярскому краю

Пара сожителей из Шарыпова пойдет под суд за наркоторговлю и кражи из магазинов. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Полицейские установили, что 42-летняя женщина и 44-летний мужчина занимались торговлей запрещенных веществ. В момент задержания у них были обнаружены свертки с «синтетикой» общим весом в 1 грамм.

Также оказалось, что подозреваемые причастны к серии краж из магазинов города. В одном они похитили туалетную воду, а в продуктовом супермаркете злоумышленники сложили алкоголь, яблоки и фарш в свои карманы и под куртки, а в капюшон женщины спрятали колбасу. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

Возлюбленные колбасу не съели. Все продукты они обменяли на наркотики.

Уголовное дело направлено в суд. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.