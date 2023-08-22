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НовостиОбщество22 августа 2023 5:18

В Красноярске на 2-ой Огородной продолжают укреплять склон

Решение вопросов по устранению сползания грунта находятся на контроле главы города
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация города Красноярска

Фото: администрация города Красноярска

В Красноярске на улице 2-ая Огородная продолжают укреплять склон и монтировать ливневку. Об этом рассказывает администрация города в социальных сетях.

Отмечается, что решение вопроса по устранению сползания грунта находятся на контроле мэра Владислава Логинова.

80% трубопроводов ливневки в районе Николаевского проспекта уже проложили. Скоро они будут подключены в единую сеть. Работы должны завершить в октябре.

Параллельно в районе идет укрепление склона. После устройства подпорной стены будет восстановлена парковка для автомобилей.

Напомним, что склон на 2-ой Огородной сползал несколько лет подряд, а в 2020 году здесь вводили режим ЧС.