Фото: Мария ЛЕНЦ

У 21-летней жительницы Ачинска злоумышленники вымогали деньги за интимные фото. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает МВД по Красноярскому краю.

В дежурную часть за помощью обратилась девушка, которая рассказала, что в соцсетях обменивалась фотографиями со своим парнем. Позже ее страничка была взломана, и негодяи завладели приватным контентом. Потерпевшую стали шантажировать распространением «взрослого контента». Ачинке пришлось перевести злоумышленникам 25 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело по статье «Вымогательство». Преступникам грозит 4 года тюрьмы.

- При общении в сети Интернет необходимо избегать обмена приватным контентом ввиду того, что любой аккаунт в социальной сети может быть взломан, и в этом случае фото, видео, а также переписки интимного характера попадут в чужие руки, — напоминают полицейские.