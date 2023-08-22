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НовостиОбщество22 августа 2023 3:33

В красноярском микрорайоне Солнечный приостановят постройку новых жилых домов

Такое поручение дал врио губернатора края Михаил Котюков
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском микрорайоне Солнечный приостановят постройку новых жилых домов. Такое поручение дал врио губернатора края Михаил Котюков.

- Поручил приостановить выдачу разрешений на строительство новых домов, пока не разберемся с социальной инфраструктурой, — заявил Котюков в своем тг-канале.

Жители Солнечного часто жалуются на нехватку школ и поликлиник. 21 августа глава региона совместно с горожанами выбирали площадки, где можно построить новое медицинское учреждение.

В новой школе нуждается 5-й микрорайон. Подготовка к строительству уже идет, сейчас вносятся изменения в проект планировки. В 2024 году будет готова школа в 3-м микрорайоне.