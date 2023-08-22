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Заразиться лихорадкой Западного Нила в Красноярском крае невозможно. Об этом сегодня, 22 августа, рассказал Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора.

По словам Горяев, утверждение о том, что заразиться этой инфекцией можно не выезжая за пределы края, не соответствует действительности. Все случаи заболевания среди жителей региона являются завозными (все они отдыхали в Таиланде).

Также руководитель ведомства отметил, что наш регион не входит в число субъектов, где имеются условия для циркуляции вируса.

- Ежегодно Управлением Роспотребнадзора проводятся исследования более 1200 комаров на зараженность ЛЗН. В этом году уже исследовано свыше 500 особей. За весь период мониторинга вирус в «местных» комарах не обнаружен, — добавил Горяев.