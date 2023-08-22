В Красноярском крае за сутки утонули два рыбака

Фото: служба спасения Красноярского края

21 августа произошло два трагических случая на акваториях Красноярского края. Об этом сообщают региональные спасатели.

В поселке Недокура (Кежемский район) на Богучанском водохранилище утонул 54-летний мужчина.

В поселке Носок (Таймыр) на Енисее утонул 28-летний мужчина. Тело было найдено местными жителями.

- Обращаемся к любителям рыбалки с просьбой соблюдать меры безопасности, при выходе на акваторию на плавсредстве надевать спасательный жилет, — добавили специалисты.