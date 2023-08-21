Самолет сделал несколько кругов над Красноярском и экстренно сел обратно

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Вылетавший из Красноярска самолет экстренно сел обратно из-за трещины в стекле. «Боинг» авиакомпании «Россия» поднялся в воздух и направился в город Ош в Киргизии, однако по пути экипаж обнаружил на лобовом стекле трещину и решил вернуться назад.

Поскольку загруженный топливом самолет не мог просто так сесть обратно, ему пришлось час нарезать круги между Еловым и Дивногорском, прежде чем он смог пойти на посадку в Красноярске.

В итоге «Боинг» благополучно приземлился в красноярском аэропорту. В этот момент за посадкой наблюдали экстренные службы, поднятые по тревоге.