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НовостиПроисшествия21 августа 2023 19:34

Самолет сделал несколько кругов над Красноярском и экстренно сел обратно

В лобовом стекле вылетавшего из Красноярска «Боинга» обнаружили трещину, из-за чего тот был вынужден сесть обратно
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Вылетавший из Красноярска самолет экстренно сел обратно из-за трещины в стекле. «Боинг» авиакомпании «Россия» поднялся в воздух и направился в город Ош в Киргизии, однако по пути экипаж обнаружил на лобовом стекле трещину и решил вернуться назад.

Поскольку загруженный топливом самолет не мог просто так сесть обратно, ему пришлось час нарезать круги между Еловым и Дивногорском, прежде чем он смог пойти на посадку в Красноярске.

В итоге «Боинг» благополучно приземлился в красноярском аэропорту. В этот момент за посадкой наблюдали экстренные службы, поднятые по тревоге.