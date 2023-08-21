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НовостиПроисшествия21 августа 2023 14:23

В Красноярске нашли пропавшую школьницу

Девочка сегодня днем ушла из дома на Карбышева и затерялась в Красноярске
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске нашли пропавшую школьницу, которая ранее ушла из дома. В полиции сообщали, что к правоохранителям обратилась мама девочки. Она сообщила, что школьница ушла из квартиры на Карбышева и пропала.

На поиски были незамедлительно брошены силы полиции, также сформировали поисковые группы местные волонтеры. К вечеру в МВД заявили, что девочка нашлась.

– Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства её ухода из дома, – добавили в МВД.