В Красноярске шестилетняя девочка осталась дома одна и выпала из окна

Фото: МВД Красноярского края

В Красноярске полиция работает на месте ЧП в Октябрьском районе, в районе одного из домов на улице Курчатова. Там сегодня днем из окна выпала 6-летняя девочка: ребенок упал с высоты пятого этажа и с травмами был доставлен в больницу.

Как пояснили в МВД, девочка в момент происшествия находилась дома одна. Как она выпала из окна и где в этот момент были родители, в полиции пока не уточняют.

– Настоятельно просим родителей со всей ответственностью подойти к обеспечению безопасности ваших детей: не оставлять их без присмотра даже на короткое время; постараться сделать максимально недоступными для них открывающие устройства окон и балконов; установить ограждения, препятствующие свободному доступу к опасным местам в квартире, – добавили в полиции.

Обновлено: как сообщили в СК, в квартире проживает 48-летняя женщина с дочерью, которая является опекуном 6-летней девочки - та приходится ей племянницей. Дочь уехала в другой город, а женщина ушла на работу, оставив племянницу одну. Сейчас на женщину завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.