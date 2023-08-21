В Красноярске открыли пешеходный виадук, в лифте которого застревали депутаты

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске официально открылся пешеходный виадук на улице Семафорной. Это уже седьмой надземный алюминиевый мост, построенный в городе, но первый, который пролегает не только над проезжей частью, но и над железной дорогой.

В мэрии отметили, что договор на обслуживание лифтового оборудования со специализированной компанией пока не заключен, поэтому лифты сейчас не работают, и для маломобильных граждан виадук недоступен. Примечательно, что именно тут в июле, при проверке лифта, застряли депутаты красноярского Горсовета.

Лифты виадука сделаны под отечественным брендом «Еонесси». Впрочем, подрядчик заверил, что причиной поломки лифта тогда стал скачок напряжения, и сами конструкции в полном порядке.