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НовостиПроисшествия21 августа 2023 10:09

В Красноярске разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку

Полицейские ищут в Красноярске пропавшую 16-летнюю школьницу
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

21 августа в Красноярске пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщают в региональном МВД.

К правоохранителям обратилась мама девочки. Она сообщила, что школьница ушла из квартиры на Карбышева и пропала. Уже созданы поисковые группы из волонтеров и полицейских.

На вид девочке 14 лет, худощавого телосложения, рост 153 см, темные крашенные волосы. Одета была в черные джинсы, белые кроссовки и оранжевую толстовку. Если у вас есть информация, обратитесь в полицию по номерам 2490148 или 102.