В Красноярске разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку

Фото: МВД по краю

21 августа в Красноярске пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщают в региональном МВД.

К правоохранителям обратилась мама девочки. Она сообщила, что школьница ушла из квартиры на Карбышева и пропала. Уже созданы поисковые группы из волонтеров и полицейских.

На вид девочке 14 лет, худощавого телосложения, рост 153 см, темные крашенные волосы. Одета была в черные джинсы, белые кроссовки и оранжевую толстовку. Если у вас есть информация, обратитесь в полицию по номерам 2490148 или 102.