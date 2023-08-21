В Красноярске продолжается укрепление склона на 2-й Огородной

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается обустройство склона на 2-й Огородной в Студгородке. Об этом сообщает мэрия.

Сейчас там идет восстановление и благоустройство придомовой территории, устанавливается ливневка, отводится вода из подвалов и продолжается укрепление. Доделать работы планируется в октябре.

Рабочие устанавливают металлические сваи. Позднее на них поставят железо-бетонную подпорную стену. Кроме того, сам склон уменьшили и сделали выступы для насыпи. Уже после проведения работ будет восстановлена парковка.