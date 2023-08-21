В Красноярске неизвестные представились полицейскими и избили мужчину

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В Красноярске группа неизвестных, которые представились полицейскими, избила мужчину. В МВД сообщили, что обстоятельства выясняются.

12 августа 37-летний красноярец решил пообщаться с нынешним парнем своей бывшей девушки. В итоге он распылил перцовый баллончик в лицо экс-бойфренда подруги. Выйдя из подъезда, на пострадавшего напали несколько мужчин, которые представились полицейскими.

Они посадили красноярца в машину, избили его и бросили в районе Краевой больницы. Перед этим они повредили смартфон мужчины. Сейчас в этом деле разбираются реальные полицейские.

В пресс-службе ведомства передают, что информация о причастности нападавших к правоохранительным органам, своего подтверждения не имеет.