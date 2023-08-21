Регбист из красноярского клуба «Красный Яр» стал отцом в день победного матча

Фото: регбийный клуб «Красный Яр» в социальных сетях

Регбист «Красного Яра» стал отцом в день победного матча. У Валерия Морозова и его супруги родился сын. Об этом сообщают социальные сети красноярского клуба.

20 августа в 17:40 Валерий успел занести отличную попытку пензенскому «Локомотиву» после подыгрыша себе ногой, а уже в 19:20 он стал папой.

После матча спортсмен рванул в роддом, чтобы увидеть своего ребенка. Вес мальчика - 3 кг 390 грамм, а рост - 52 см.

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