Красноярцев приглашают обсудить благоустройства озеро-парка «Октябрьский»

Фото: администрация Красноярска

Жителей Красноярска приглашают обсудить благоустройства озеро-парка «Октябрьский», который находится на улице Калинина в микрорайоне Западный (Мясокомбинат). Продолжить работы планируется в 2024 году, а сейчас администрация города определяется с источником финансирования. Об этом сообщает сайт мэрии.

23 августа в 17:00 в школе №159 (Калинина, 110) красноярцы вместе с архитекторами смогут обсудить текущее состояние объекта и внести свои предложения в концепцию будущего благоустройства.

Свои предложения по наполнению сквера можно присылать до 22 августа включительно в группу Красгорпарка в социальных сетях​​ или направлять предложения на электронную почту press@krasgorpark.

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