Мэрия Красноярска объяснила, почему не убрано плавучее кафе за ТЦ «Красноярье»

Скриншот: видео мэрии Красноярска

21 августа мэрия Красноярска объяснила, почему не убрано плавучее кафе «Гавань» за ТЦ «Красноярье». Видео появилось в социальных сетях администрации.

Сквер за торговым центром благоустроили еще два года назад, но тогда плавучий объект убрать не удалось. Это частная собственность. Администрации пришлось пройти много судебных инстанций для решения вопроса.

Сначала специалисты думали, что отбуксировать павильон можно будет после откачки воды. Не вышло — конструкция кафе в огромных пробоинах. Просто так вывезти объект нельзя, надо латать дыры и откачивать всю воду, которая скопилась внутри. За работу взялись водолазы.

- Однако, даже залатав все видимые дыры, откачать воду не удалось – она вновь поступает через мелкие щели. Сейчас специалисты рассматривают другие технические решения для буксировки затопленной конструкции. А пока мы закрыли доступ к аварийному объекту. Убирать его мы обязательно будем. Именно об этом просят красноярцы, — добавили в городской администрации.