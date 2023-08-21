Глава Красноярского края встретился с боксером Марком Петровским

Скриншот: видео тг-канала Михаила Котюкова

20 августа плава Красноярского края Михаил Котюков встретился с боксером Марком Петровским в Минусинске. Видео опубликовано в социальных сетях губернатора.

Они вместе прошлись по городу, который на выходных праздновал свой 200-летний юбилей. Котюков и Петровский отметили, что Минусинск постепенно преображается, и «лучше малой Родины места нет».

- Марк получил высшее образование в Москве, но вернулся в родной город, — отметил глава региона в своем тг-канале.