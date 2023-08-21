В Железногорске женщина лишилась части пальца и отсудила за это 75 тысяч рублей

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В Железногорске, лишившаяся подушечки пальца женщина, отсудила 75 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Женщина пришла в буфет «Так Мак», что в автовокзале. В итоге из-за незакрепленного нормально сидения стула сибирячка получила травму – ей отсекло подушечку пальца.

Решить проблему миром предприниматель отказался. После череды судов железногорка смогла добиться компенсации в 75 тысяч рублей, из которых 50 тысяч – за моральный вред и 25 тысяч за отказ в добровольном удовлетворении требований.