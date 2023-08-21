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НовостиПроисшествия21 августа 2023 3:36

Жителя Иркутска задержали в аэропорту Красноярска за курение на борту самолета

Житель Иркутской области привлечен к административной ответственности за курение на борту самолета. Его задержали в аэропорту Красноярска
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Транспортная полиция Сибири

Фото: Транспортная полиция Сибири

57-летнего жителя Иркутской области задержали в аэропорту Красноярска за курение на борту самолета. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает транспортная полиция Сибири.

Стражами порядка было установлено, что нарушитель, находясь в туалете лайнера сообщением Благовещенск — Красноярск, курил сигарету. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».