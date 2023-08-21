В Зеленой Роще в Красноярске на дороге перевернулась машина

Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

20 августа в красноярской Зеленой Роще перевернулся автомобиль. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

На пересечении улицы Воронова и проспекта Металлургов водитель «Рено» врезался в «Шкоду», которая находилась перед ним. От удара «Рено» опрокинулся на крышу и прокатился так несколько метров, а «Шкода» врезалась в еще один автомобиль, после чего влетела в забор.

В аварии пострадал один человек – водитель «Шкоды». Сейчас госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.