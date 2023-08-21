Фото: очевидцы

Красноярские следователи проверяют информацию об угрозах 11-летнему ребенку. Об этом сообщают социальные сети регионального СК.

Напомним, что инцидент случился 19 августа во дворе дома на улице Елены Стасовой, 40и. По словам очевидцев, 11-летний мальчик сделал выпивающим мужчинам замечание. В ответ ребенок получил угрозы расправиться и с ребенком, и с его семьей. Жильцы позвонили в полицию.

Фото: очевидцы

Следственным отделом СК организовано проведение процессуальной проверки по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Главе ведомства будет представлен доклад о ходе проверочных мероприятий.