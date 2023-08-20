Стало известно, как будут отдыхать красноярцы на новогодние праздники в 2024 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, как будут отдыхать жители Красноярского края – вместе со всей страной – в будущем, 2024-м году. Правительство утвердило календарь праздничных и выходных дней. Многие наверняка примут эту информацию к сведению, чтобы строить планы на будущий отпуск.

Итак, новогодние праздники – с 1 по 8 января включительно отмечены красным цветом. Добавим предшествующие выходные дни 30 и 31 декабря 2023 года - и получаются неплохие десятидневные каникулы, в которые можно отправиться куда-нибудь в турпоездку.

Далее по три дня выходных выпадают на 23 февраля и 8 марта. Наконец, два раза по четыре дня – связаны с майскими праздниками. Отдыхать будем с 28 апреля по 1 мая включительно. Затем с 9 по 12 мая.

В конце октября – начале ноября нас ждет сначала шестидневная рабочая неделя, а потом праздничные 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).