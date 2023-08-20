В Красноярске будут ремонтировать трампункт на Джамбульской Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют отремонтировать травматолого-ортопедический пункт, который расположен в Зеленой Роще, на улице Джамбульской, 19. Заказчиком выступает Управление капитального строительства. На сайте госзакупок появилась информация о предстоящих торгах на выбор подрядчика-проектировщика. Торги пройдут 11 сентября.

Планируется, что подрядчик должен провести инженерные изыскания, а за тем на их основе подготовить проектную и рабочую документацию для реконструкции медицинского учреждения. Нужно будет отремонтировать 960 квадратных метров помещений: кабинеты и процедурные для приема пациентов, туалеты, гардероб, коридоры и лестницы. А также необходим ремонт крыши. Дополнительно с улицы нужно обустроить парковочное пространство и сделать освещение.

Цена вопроса – 16,8 миллионов рублей. Готовый проект с положительным заключением главгосэкспертизы должен быть представлен до 1 июня 2024 года. После чего начнут искать подрядчика собственно на ремонт травмпункта.