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НовостиОбщество20 августа 2023 8:16

В Красноярске будут ремонтировать трампункт на Джамбульской

Проект ремонта травмункта обойдется красноярскому бюджету в 17 миллионов рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске будут ремонтировать трампункт на Джамбульской

В Красноярске будут ремонтировать трампункт на Джамбульской

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют отремонтировать травматолого-ортопедический пункт, который расположен в Зеленой Роще, на улице Джамбульской, 19. Заказчиком выступает Управление капитального строительства. На сайте госзакупок появилась информация о предстоящих торгах на выбор подрядчика-проектировщика. Торги пройдут 11 сентября.

Планируется, что подрядчик должен провести инженерные изыскания, а за тем на их основе подготовить проектную и рабочую документацию для реконструкции медицинского учреждения. Нужно будет отремонтировать 960 квадратных метров помещений: кабинеты и процедурные для приема пациентов, туалеты, гардероб, коридоры и лестницы. А также необходим ремонт крыши. Дополнительно с улицы нужно обустроить парковочное пространство и сделать освещение.

Цена вопроса – 16,8 миллионов рублей. Готовый проект с положительным заключением главгосэкспертизы должен быть представлен до 1 июня 2024 года. После чего начнут искать подрядчика собственно на ремонт травмпункта.