Жительница Минусинска перевела аферистам 3,8 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Минусинска перевела телефонным мошенникам огромную сумму – 3,8 миллиона рублей. Подробности этой истории рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск краевая прокуратура. История до боли уже знакомая и предсказуемая: в конце мая 76-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники вот-вот снимут со счета все накопления и продадут квартиру. Нужно перевести деньги на «безопасный счет». Так доверчивая женщина лишилась 210 тысяч рублей.

Потом ей сказали, что мошенники собираются продать ее квартиру – якобы нужно продать самой и положить деньги на «безопасный счет». Пошла в риэлтерское агентство и сама попросила найти ей покупателя. Так она лишилась еще 3,3 миллиона рублей, вырученных за крышу над головой. И в третий раз до нее не дошло, когда мошенник потребовал оплатить «комиссию» - 330 тысяч рублей. Пришлось занять у знакомых 180 тысяч рублей, потому что своих не хватило.

И что?! Села ждать, когда же обещанные неизвестным «благодетелем» и «советчиком» деньги вернуться на ее счет. Не дождалась – пошла в полицию: «помогите, меня обманули».

Тут еще вопросы, прямо криком кричать хочется: почему никто из сотрудников банков, риэлтерского агентства и знакомых даже не поинтересовался для чего пожилая женщина совершает все манипуляции – продает квартиру, переводит деньги на непонятные счета, берет взаймы? Почему не попытались ее остановить?